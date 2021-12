No AC, criança com hidrocefalia realiza sonho de conhecer Gusttavo Lima: “Escuta dia e noite”

O pequeno João Miguel Cordeiro, de 5 anos, que tem hidrocefalia, realizou o maior sonho de sua vida: conhecer o cantor e compositor Gusttavo Lima. O encontro emocionante aconteceu durante o show que o artista realizou em Rio Branco, nesta quarta-feira (2).

A mãe do garoto, Leila Cordeiro, disse a reportagem do ContilNet, nesta quinta-feira (2), que chegou a pedir dinheiro emprestado para atender a necessidade do filho, que escuta o embaixador dia e noite.

Os dois chegaram por volta das 17h ao Parque de Exposições Wildy Viana, onde o evento foi promovido.

“Lá em casa não toca outra coisa. Dia e noite ele escuta o embaixador. Quando paro a música, ele chora”, contou. “Eu precisei pegar dinheiro emprestado e chegar muito cedo com meu filho para ter essa oportunidade”, continuou.

Leila chegou a levar um cartaz em que estava escrito o interesse da criança. A equipe de Gusttavo Lima atendeu prontamente o desejo de João e, ao final do show, promoveu o encontro.

“Quando Gusttavo falou com ele, ficou emocionado, começou a ficar agitado e muito feliz”, informou a genitora.

O cantor também se emocionou, de acordo com Leila. “Ele [Gusttavo Lima] me disse que também estava emocionado com tudo aquilo e abraçou o João Miguel”, finalizou.