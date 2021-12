No AC, mãe conclui enfermagem com o filho e se prepara para cursar medicina com a filha

O acreano Mateus Lima, de 28 anos, e sua mãe, a servidora pública Mauriete de Lima Nascimento, de 56 anos, conquistaram o sonho de concluir juntos o curso de Enfermagem. Os dois apresentaram o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) no mesmo grupo, nesta última quinta-feira.

Aprovados, mãe e filho estão aptos a realizarem o último estágio supervisionado da graduação.

A decisão dos dois pelo curso surgiu quando Mateus decidiu voltar para o Acre depois de estudar Medicina por alguns anos na Bolívia.

“Quando ele chegou aqui em Rio Branco, segurei as mãos dele e perguntei: “Você quer cursar Enfermagem comigo? Se sim, eu entro nessa com você”, disse Mauriete, que atua há quase 30 como técnica de enfermagem na Fundhacre.

Desde o primeiro dia da graduação, os dois se ajudam nos trabalhos e estágios das disciplinas práticas. “Passamos horas juntos, estudando, discutindo e aprendendo um com o outro. Chegamos a esse momento tão especial e sonhado por nós dois. Me sinto realizando o meu sonho e o dele”, continuou.

Mateus disse que sempre sonhou em fazer algum curso na área de Saúde, já que sua mãe e a profissão dela sempre lhe inspiraram. “Ela me incentivou desde pequeno a cuidar de pessoas. É a maior inspiração da minha vida. Faz o que faz com muito amor, dedicação e carinho”, comentou o estudante.

“Concluímos essa etapa com muita gratidão e vontade de servir. Estou emocionado”, continuou.

Mauriete deve se aposentar nos próximos anos, mas disse que não vai abandonar o filho na jornada que escolheu trilhar junto com ele. “Já estamos nos preparando para concurso público. Farei junto com ele, embora eu esteja quase deixando o serviço público para me aposentar”, enfatizou a acreana.

Depois de encerrar o ciclo com Mateus, o próximo passo da enfermeira é cursar Medicina com sua outra filha, que está finalizando o Ensino Médio. “É o sonho dela, e eu já disse que vou realizar junto com ela, assim como fiz com o Mateus. Essa é minha missão”, concluiu.