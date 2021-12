Pesquisa analisa sons emitidos por botos-vermelhos isolados há mais de 30 anos no Amazonas

Nela, a equipe também tem a expectativa de quantificar os botos que vivem na região. Vera conta que o processo de captação dos áudios é minucioso.

“Até o momento, foram feitas gravações somente dentro do reservatório de Balbina e registrados complexas estruturas e combinações de tipos de sons produzidos pelos botos, corroborando com estudos feitos em outras regiões e revelando a complexidade do repertório sonoro destes golfinhos. As próximas etapas são para coletar e analisar os sons da população de botos que fica a jusante da barragem e verificar se existem possíveis diferenças entre as populações das duas áreas estudadas”, explicou.

Conservação da espécie

Pesquisas do tipo influenciam diretamente a conservação dos botos na Amazônia, uma vez que no estado, botos-vermelhos ainda são usados no turismo, apesar de serem espécies em risco de extinção.

De acordo com Vera, as informações ajudam a médio e longo prazo e a forma como eles se adaptam aos reservatórios, considerando o alto número de hidrelétricas projetadas na região em que eles vivem.