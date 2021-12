Por surto de gripe, Bocalom determina e Uraps abrirão durante o feriado de aniversário de Rio Branco

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), determinou que a Saúde municipal abra as Uraps nestas segunda (27) e terça-feira (28), feriado do aniversário de Rio Branco.

Geralmente fechadas durante feriados e fins de semana, a Uraps abrirão excepcionalmente devido ao surto de influenza que tem afetado a Capital.

“Considerando o surto de gripe que os munícipes de Rio Branco vem sofrendo. Considerando que as UPAS estão lotadas com atendimentos da atenção básica. Diante do exposto, esta Secretaria vem convocar os gestores das seguintes Uraps: Claudia Vitorino, Hidalgo De Lima, Eduardo Assmar, Barral Y Barral e São Francisco, para abrirem as unidades para atendimento de dispensação de medicamentos e sala de medicação, no horário das 7h às 16h”, diz trecho do comunicado da Secretaria de Saúde de Rio Branco.