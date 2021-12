Prefeitura anuncia megavacinação com vans circulando em regionais de Rio Branco; confira os bairros

Em coletiva de imprensa nesta terça-feira (14), a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Rio Branco e o prefeito Tião Bocalom (PP) anunciaram uma megaoperação do Mutirão de Vacinação, onde serão aplicadas todas as vacinas do calendário vacinal por meio de vans.

Segundo informações divulgadas na coletiva, a megaoperação mobilizará mais de 120 profissionais e 9 vans que circularão em todas as regionais da cidade com a disponibilização das vacinas. Dentre estas, incluem-se os imunizantes contra Covid-19, Influenza, Febre Amarela e HPV.

Na ocasião, foram apresentadas as vans, dispostas em frente à Prefeitura de Rio Branco, que adentrarão nos bairros com os imunizantes. A ação da Semsa/Rio Branco é em parceria com o Ministério da Saúde, com o Programa Nacional de Imunização (PNI) no Acre e com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS).

“O objetivo é melhorar as coberturas vacinais e garantir a proteção de nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos, renovando a esperança de um 2022 cheio de saúde a todos os nossos munícipes”, comentou a secretária de Saúde, Sheila Andrade.

CONFIRA OS LOCAIS ONDE O MUTIRÃO ESTARÁ PRESENTE: