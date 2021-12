Prefeitura de CZS e Estado prestam atendimentos a mulheres vítimas de violência

A campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher teve encerramento nesta quinta-feira (16), no centro da cidade de Cruzeiro do Sul. Por meio de uma parceria com o Governo do Estado do Acre, o município prestou atendimentos psicológicos e jurídicos, com assistentes sociais, às mulheres vítimas de violência.

A Secretaria de Estado de Assistência Social e a Secretaria dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM), estacionaram o ônibus rosa, que serve como ponto de atendimento, para receber as mulheres que precisavam de atenção dos profissionais. Mais de 50 mulheres compareceram para receber o apoio.

“É importante quando chegamos a um município e temos a parceria – nessas atividades – da primeira dama, do prefeito e dos órgãos governamentais, para que possamos juntos, trabalhar no combate e na conscientização das formas de violência contra as mulheres na sociedade”, disse a diretora dos direitos humanos e políticas para as mulheres, do governo do estado, Claire Cameli.

A primeira dama do município, Lurdinha Lima, acompanhou todas as atividades da campanha e também esteve presente no encerramento. “Acredito que todos os nossos esforços, nessa luta de defender as mulheres, terão resultados animadores na redução dos números de casos desse tipo de violência. Não podemos nos calar diante dos crimes praticados contra as mulheres”, alertou Lurdinha.

A campanha teve início no dia 25 de novembro e, ao longo de duas semanas, a coordenadoria municipal de políticas públicas para as mulheres, realizou palestras nas escolas e outras instituições, ampliando o debate sobre o assunto, com o objetivo de conscientizar para evitar os casos de violência contra mulheres. Foi feito ainda o acompanhamento de várias mulheres que já sofreram alguma forma agressão. Além da realização de uma caminhada para chamar a atenção para essa problemática.

“Estamos concluindo esta campanha, mas a nossa luta continua, pois, todos os dias temos que trabalhar para evitar qualquer tipo de violência praticada contra as mulheres. Aqui temos representantes das mulheres de Mâncio Lima e Marechal Thaumaturgo, que vieram fazer parte dessa conversa. Já fizemos um planejamento estratégico para unir nossas forças e combater qualquer ato de violência contra a mulher”, ressaltou a coordenadora municipal de políticas para as mulheres, Sergiane Silva.

O prefeito Zequinha Lima disse: A luta pelo fim da violência contra mulher deve ser diária. Essas campanhas são muito importantes para dar visibilidade ao tema. Parabenizo todos os envolvidos e quero deixar claro que podem sempre contar com a nossa gestão, nessa luta que deve ser todos”, disse o prefeito.

Confira fotos: