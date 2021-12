Premiação do Reclame Aqui reconhece empresas com melhores atendimentos ao consumidor

Se antes a internet já demonstrava sua importância, na pandemia isso ficou ainda mais evidente. Através dela inúmeras barreiras foram derrubadas e as pessoas tiveram um meio para ampliar suas vozes em diversos aspectos, como reclamar pelos seus direitos, assim como romper limites geográficos e influenciar na decisão de compra do consumidor.

Um dos espaços mais conhecidos por clientes que desejam questionar sobre algum produto ou serviço malsucedido, o Reclame Aqui premia há 11 anos empresas que conseguem prestar atendimento de qualidade ao cliente por meio da plataforma, resolvendo a demanda em tempo hábil. A edição do prêmio desse ano, que teve participação popular aberta entre o período de 01 de setembro a 31 de outubro, computou mais de 10,8 milhões de votos de consumidores. Foram eles que selecionaram os vencedores entre as 887 empresas indicadas em 149 categorias do Prêmio Reclame AQUI 2021 .

“O Prêmio Reclame AQUI impacta muito positivamente nas empresas diante do mercado, já que se trata de um prêmio dado pelo próprio cliente, sem qualquer interferência que não seja a satisfação do consumidor com a marca e a capacidade dela de solucionar qualquer questão com as pessoas. Isso gera um grande valor para os consumidores, e esse valor está muito além do ´não errar´, mas está, sim, no como a empresa vai solucionar. E diante de uma exigência em excelência cada vez maior dos consumidores a cada ano, mais importância e peso a premiação ganha para as empresas”, ressalta Edu Neves, CEO do Reclame AQUI.

Empresas renomadas, como Faber-Castell, Nestle, Ifood, Ambev, Natura e Netshoes, por exemplo, conquistaram o voto popular nos mais diversos segmentos. Na categoria Educação – Serviços, a maior plataforma de inclusão educacional do país, Educa Mais Brasil , conquistou a reputação máxima pelo atendimento ágil e 100% humano. O orgulho de responder e resolver as demandas dos consumidores no menor tempo possível é destacado pela Diretora de Relacionamento do Educa Mais Brasil, Paula Terres. “Essa conquista é fruto de um esforço coletivo e diário. Acompanhamos indicadores e cuidamos de cada atendimento com agilidade e eficiência, buscando sempre solucionar os problemas”.

O Educa Mais Brasil atua há 18 anos facilitando o acesso de milhares de pessoas a instituições de ensino de qualidade – da educação básica ao ensino superior – ofertando bolsas de estudos de até 70% de desconto nas mensalidades. Na plataforma do Reclame Aqui, a empresa possui o selo RA 1000, dedicado às organizações totalmente comprometidas com o consumidor.

“O prêmio é a ratificação de que estamos no caminho certo, de que nossos ideais não estão apenas no papel. Ter os nossos alunos como embaixadores espontâneos é o melhor reconhecimento do nosso trabalho. Tudo isto somente é possível por causa do engajamento de todas as equipes em prol de um atendimento 1000”, define a Diretora Financeira do Educa Mais Brasil Ligia Pimenta. No último ano, todos os contatos feitos no site Reclame Aqui foram respondidos pelo Educa Mais Brasil, que além de utilizar o referido site como mais uma plataforma de comunicação on-line com os seus bolsistas amplia o atendimento através das suas redes sociais por meio do Twitter e Instagram .

Este ano, a cerimônia de premiação realizada no dia 06 de dezembro, em São Paulo, com transmissão ao vivo, foi híbrida. Além dos troféus entregues, o evento homenageou o fundador do Reclame Aqui, Mauricio Vargas, que faleceu em abril do decorrente ano, aos 58 anos, vítima da Covid-19.