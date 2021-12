Preso com tornozeleira eletrônica tenta fugir em audiência e acaba baleado em Rio Branco

O monitorado por tornozeleira eletrônica identificado como Carlos Airton Barbosa dos Santos, 27 anos, foi ferido a tiro na tarde desta sexta-feira (17), na Cidade da Justiça, localizado na região da Fundação Hospitalar, no bairro Pedro Rosendo, em Rio Branco.

Segundo informação da polícia, Carlos Airton estava participando de uma audiência na Cidade da Justiça, quando em um descuido do Policial Penal, o monitorado conseguiu pular o muro da unidade da Justiça e entrou em uma área de mata.

Os policiais penais pediram apoio ao Grupo Especial de Intervenção Tática G. E. P. O. E., que ajudou na procura. Os policiais entraram na mata e conseguiram se aproximar do detento, mas como ele não obedeceu a ordem de parada e com o risco de conseguir fugir, foi dado um tiro na perna direita do monitorado, que caiu dentro da mata e foi capturado.

Os agentes ligaram para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi ao local e realizou os primeiros atendimentos ao Carlos Airton e encaminhou ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Após receber atendimento médico, o detento deverá voltar para a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde responderá um novo processo pela tentativa de fuga.