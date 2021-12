Preso no RJ, criminoso mais procurado do Acre era um dos maiores traficantes do Nordeste

Adayldo de Freitas Ferreira, o criminoso investigado pela PF do Acre e considerado o mais procurado do estado, foi preso na quarta-feira (2) em uma mega operação no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio de Janeiro.

No Rio, a polícia descobriu que Adayldo morava em um imóvel de luxo dentro da comunidade, com direito a piscina e banheira de hidromassagem. Além disso, o contava com a forte proteção de traficantes cariocas.

Em 2017, Adayldo fugiu do Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Rio Branco, após fazer um buraco no forro do banheiro do apartamento que estava internado por problemas de saúde. Na época, o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC) abriu investigação para saber se houve ajuda na fuga.

Além de crimes no Acre, Adaylto já “ostentou” o título de ser um dos maiores traficantes do Nordeste. Ele havia sido preso em 2016, no Mato Grosso do Sul, quando tentava entrar no Brasil com documentos falsos, mas nesta época ele já era considerado foragido desde 2010 e havia três mandados de prisão em aberto contra ele expedidos pela justiça de Pernambuco.

Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Adayldo é acusado de integrar uma quadrilha especializada na venda de drogas a facções criminosas, tendo a facção Primeiro Comando da Capital (PCC), como principal cliente. Entre outros crimes que tornou o acreano réu de uma denúncia do Ministério Público de Campo Grande, aceito pela Justiça, está o tráfico transnacional de drogas, associação para o tráfico, lavagem de capitais e posse ilegal de arma de fogo.