Criminoso mais procurado do Acre é preso no Rio de Janeiro em operação conjunta do Bope e PF

Considerado o criminoso mais procurado do Acre, Adayldo de Freitas Ferreira, que é investigado pela PF do Acre, foi preso na manhã desta quarta-feira (1) no Rio de Janeiro.

Policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e agentes da Polícia Federal realizaram a operação que resultou na prisão de Adayldo no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio. A operação contou também com a presença de agentes federais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).

Mais três pessoas foram presas na operação – uma mulher, alvo da operação, e outros dois homens em flagrante. Agentes também apreenderam um fuzil com carregadores, uma pistola, munição e drogas. No Acre, a ação contou com outros quatro detidos e mais apreensões, entre elas a de um carro de luxo.

Segundo as investigações, Adayldo de Freitas, alvo principal da ação da PF, lidera um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. O grupo atua em quatro estados (Acre, Amazonas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte) e utiliza empresas ‘laranjas’, como uma que comercializa extintores de incêndio, para ocultar os lucros com o crime.

Foragido desde 2017, quando fugiu de um hospital em Rio Branco (AC) através de um buraco no forro do banheiro, o homem ostentava uma vida de luxo com a família no Complexo da Maré. Considerado o criminoso mais procurado do estado do Acre, ele construiu dentro da comunidade um imóvel com piscina e banheira de hidromassagem, e circulava com a proteção de traficantes locais.

Com informações do jornal O DIA.