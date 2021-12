Prioridade de Ronaldo Fenômeno, transfer ban é estimado na casa de R$ 20 milhões

O clube mineiro está com o impedimento de registro de atletas desde o meio do ano. O valor inicial das dívidas somadas é de R$ 15 milhões. Entretanto, ainda possui a cobrança de juros e taxas. O Cruzeiro tem débito com o Defensor, do Uruguai, (pela compra de Arrascaeta, em 2015) e com o Mazatlán, do Mexico, (aquisição de Riascos, em 2015).