Promotora no AC critica defensores do “fique em casa” que saem às ruas sem máscaras

A promotora do Ministério Público do Acre (MPAC), Alessandra Marques, voltou a usar sua página nas redes sociais neste sábado (04) para fazer uma declaração com relação às pessoas que defendem o uso de máscaras, mas que não as usam quando saem de casa.

Na postagem, Marques comenta que “muitos defensores do fique em casa de 2020, que falam em nome da ciência, andam brincando por aí sem máscaras”. Ainda na publicação, ela complementa: “é hipocrisia que fala, não é?”.

Apesar de o Brasil já ter o percentual de 64,2% da população vacinada com as duas doses contra Covid-19, o uso de máscaras no Brasil ainda não deixou de ser obrigatório.