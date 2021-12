PSDB divulga nota de solidariedade a Gladson: ‘O Acre e sua gente sabe que é um ser do bem’

Manoel Pedro de Souza Gomes, o Correinha, divulgou nota de solidariedade, na tarde desta quinta-feira (16), em favor de Gladson Cameli.

O presidente do PSDB Acre afirma, em nota, que o Acre e sua gente sabe que Gladson Cameli é “um ser-humano do bem, tanto que sua atitude diante dos fatos não foi outra, senão a de se colocar à inteira disposição dos órgãos de fiscalização”. Confira, a seguir, a nota na íntegra:

Nota de solidariedade ao governador Gladson Cameli

O PSDB Acre vem a público externar seu total apoio, solidariedade e confiança na pessoa do governador Gladson Cameli.

Sabemos da postura e do caráter do jovem governador, que no momento mais difícil para a população acreana não se acovardou e não se esquivou de chamar a responsabilidade para si e lutou bravamente para que nosso estado pudesse passar pela pandemia com menos danos e perdas.

O Acre e sua gente sabe que Gladson Cameli é um ser-humano do bem, tanto que sua atitude diante dos fatos não foi outra, senão a de se colocar à inteira disposição dos órgãos de fiscalização.

Confiamos que a justiça reestabelecerá a verdade e esclarecerá todas as leviandades e ataques politiqueiros que ora se manifestam.

Manoel Pedro de Souza Gomes

Presidente Regional do PSDB Acre