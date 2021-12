“Quem tem espaço no Governo tem a obrigação de defender o governador”, diz presidente do PSDB-AC

O presidente regional do PSDB, Manoel Pedro Correia, o “Correinha”, disse, nesta terça-feira (29), em Rio Branco (AC) ao ContilNet, que a grande maioria dos partidos aliados ao governador Gladson Cameli está devendo solidariedade ao governante em relação às denúncias do Ministério Público e investigações da Polícia Federal na chamada Operação Ptolomeu, a qual investiga possíveis escândalos envolvendo empresários e executivos do Governo. Segundo ele, os partidos que tanto exigiram espaços do Governo de Gladson agora se omitem na hora em que o governador precisa de solidariedade em relação à garantia da presunção de sua inocência.

“Quem tem espaço no Governo, tem a obrigação de defender o governador, que tem dado demonstrações de sua inocência e agido dentro dos princípios legais e, no entanto, quem tem o dever de defendê-lo não está fazendo”, disse “Correinha”. “Não só pelos espaços que tem no Governo, que são pequenos pelo tamanho do PSDB, fomos o primeiro Partido a manifestarmos nossa confiança no governador”, disse o dirigente, que é o presidentes da Fundação de Cultura “Elias Mansour”, que tem status de Secretário de Estado para a área cultural.

“Creio que os demais partidos que compõem a mesma coligação de apoio e que elegeu o governador Gladson Cameli devem isso não à pessoa do governador, mas ao Estado e à sua população”, disse “Correinha”. “O PSDB não tem a menor dúvida de que o governador é um homem honrado”, acrescentou.

De acordo com o dirigente, não é coincidência que os ataques à Gladson Cameli estejam ocorrendo no momento em que praticamente todas as pesquisas de opinião pública o apontem como favorito na corrida para às eleições governamentais do ano que vem, quando o governador deve ser candidato à reeleição. “O que está por trás dessas denúncias é um jogo político que nós, da política, esperamos que haja justiça neste caso”, afirmou o dirigente do PSDB.

“Correinha” acrescentou ainda não ter dúvidas de que a população acreana conhece e compreende que Gladson Cameli está sendo vítima de um jogo político. “O governador tem dado demonstrações de que, como político, consegue ser maior que seu próprio Governo em carisma e em respeito à população, basta que avaliemos o seu comportamento em relação ao combate à pandemia do coronavirus. Por isso, ele tem toda a aceitação popular e é também por isso que as pessoas interessadas em seu posto de governador não o perdoam”, disse. “Essas pessoas não perdoam o governador por sua capacidade de se comunicar com a população acreana, principalmente em relação aos mais pobres”, afirmou.