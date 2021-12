Rio Branco começa a aplicar segunda dose de Janssen a partir de sexta; confira o cronograma

O Programa Nacional de Imunização (PNI) da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) informou ao ContilNet que a segunda dose da vacina Janssen estarão disponíveis nas Unidades de Saúde de Rio Branco a partir desta sexta-feira, 10, e nos outros municípios apenas na próxima semana.

Nesta última terça-feira, 7, o Acre recebeu 15.450 doses da vacina contra a Covid-19 da Janssen, que possibilita a aplicação da segunda dose no público que recebeu a imunização da Janssen no estado, um grupo de pouco mais de 12.500 pessoas.

Segunda dose da Janssen

Em 23 de novembro de 2021, o Ministério da Saúde publicou uma nota técnica que recomenda a dose de reforço ou segunda dose às pessoas que tomaram o imunizante Janssen de forma homóloga, ou seja, com um imunizante da mesma fabricante, com intervalo de dois a seis meses da primeira dose.

Até semana passada, pessoas que tomaram a vacina da Johnson & Johnson deveriam permanecer com apenas uma dose, só que o avanço da pandemia e a ameaça de uma nova variante fizeram com que a fabricante autorizasse a aplicação da segunda dose (no intervalo de dois a seis meses) e uma terceira após 5 meses – baseando-se em estudos científicos que mostram aumento significativo na imunidade após a aplicação de mais uma dose da mesma vacina, principalmente com intervalo mais longo, de seis meses. O MS seguiu a orientação e lançou uma nota técnica no último dia 25 de novembro determinando que os Estados e municípios fizessem o desdobramento do processo.