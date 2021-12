Roberto Carlos abre exceção e dá depoimento sobre crime que chocou o país: assassinato de Daniella Perez

Roberto Carlos dará uma rara entrevista para o documentário sobre o assassinato de Daniella Perez (1989-1992) na HBO Max. Grande amigo de Gloria Perez, mãe da atriz, ele chegou a convidar Daniella para seus especiais de fim de ano enquanto a jovem ainda era viva. Em uma das ocasiões, ela interpretou a Virgem Maria. Tatiana Issa, diretora artística da produção, mostrou os bastidores ao lado do artista.

“A alegria de estar ao lado dele, e ainda nessa época do ano. Quanta gentileza, ternura e generosidade. Roberto é luz pura. Dedico esse momento a nossa amada Gloria. Isso é pra você, querida”, compartilhou ela.

A dramaturga sempre evitou o assunto, mas decidiu abrir os arquivos do caso para a produção da série. “Você não pode impedir que as histórias públicas sejam contadas. A única coisa que fiz foi abrir meu arquivo para essas pessoas. A diretora assumiu o compromisso de se ater aos autos do processo”, comentou ela em entrevista ao podcast Novela das 9.

Daniella foi morta em 28 de dezembro de 1992 com 18 golpes de punhal por Guilherme de Pádua e sua então mulher, Paula Nogueira Thomaz. O assassino contracenava com a filha de Gloria na novela De Corpo e Alma (1992). Mesmo depois de condenados, os dois foram soltos e hoje respondem em liberdade.

Além do cantor e de Gloria, Claudia Raia, Fábio Assunção e Raul Gazolla –ex-marido de Daniella– também darão seus depoimentos. A estreia está prevista para 2022 no streaming.

