Rodada da NBA tem Curry ridículo, 27 de Giannis e roubadas de Oubre

A lista de desfalques do Chicago Bulls era gigante e encabeçada por DeMar DeRozan, afastado de última hora. Mas Zach Lavine chamou a responsabilidade, anotou 32, e outros quatro titulares chegaram aos dois dígitos na pontuação. Mérito de um trabalho rápido no ataque, com assistências como as exibidas nos vídeos abaixo.

Do lado do Denver Nuggets, Nikola Jokic mais uma vez centralizou as ações. Anotou 17 pontos, 15 assistências e 12 rebotes, o que configurou o 60º triplo-duplo da carreira dele. O feito o fez subir na lista história do quesito, ultrapassando Larry Bird e ocupando agora o oitavo lugar.