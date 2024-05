No Altas Horas, Luka dá “bola fora” sobre a tragédia no RS

Nesta quarta-feira (15/5), Serginho Groisman reuniu artistas gaúchos para gravar um Altas Horas especial, em homenagem às vítimas do Rio Grande do Sul, que deve ser exibido no próximo sábado (18/5).

Porém, a cantora Luka, famosa na década de 90, acabou dando uma bola fora ao mandar uma mensagem para seus conterrâneos. O que deveria ser um apoio e um acalento ao povo das regiões afetadas pela maior enchente da história, virou uma polêmica.

“Estamos juntos até debaixo d’água”, desejou a artista. Com as cheias dos rios da região, o volume das águas destruiu casas, estradas, além de causar mais de 149 mortes. Em todo o território gaúcho, 2.131.968 pessoas foram afetadas, deixando mais de 806 pessoas feridas.

Na atração, ainda estavam Vitor Kley, Adriana Calcanhotto, Humberto Gessinger, Beto Bruno, Klaiton Ramil, Lucas Silveira, Lucas Lima, Filipe Catto, Thedy Correa e Armandinho.

Nas redes sociais, o apresentador se referiu ao encontro como “sábado gaúcho”, dando um spoiler para os fãs e seguidores. Nos comentários, a fala de Luka foi bastante criticada:

“Pois é, inoportuna”, disse um internauta. “Trocadilho infeliz”, frisou outro. “Totalmente sem noção. Tem gente que ainda não entendeu o que esta acontecendo de verdade”, lembrou um terceiro. “A frase me trouxe desconforto”, reagiu mais um.

Veja o vídeo com a declaração de Luka: