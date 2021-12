O jornalista Rutembuergue Crispim pediu exoneração nesta quinta-feira (2) do cargo de secretário de Comunicação do Estado. Sua exoneração deve ser publicada na edição do DIário Oficial do Estado (DOE) de sexta-feira (3).

A jornalista Nayara Lessa, que ocupa o cargo de gerente de jornalismo da Agência de Notícias, ocupará, de forma interina, o lugar de Crispim, que ocupava o cargo desde abril, no lugar de Silvânia Pinheiro.