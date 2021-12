Samu realiza campanha de arrecadação de cestas básicas em Rio Branco: “Proporcionar um Natal feliz à famílias carentes”

Mesmo depois de um ano com muitos impasses, provações e apuros, os profissionais da Saúde não mediram esforços para continuar ajudando ao próximo. Nesta ocasião em específico, a ocorrência atendida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Rio Branco foi de levar cestas básicas às famílias carecidas.

Em 2020, os profissionais atuaram na arrecadação de brinquedos para as crianças. “Em 2019, nos reunimos para adotarmos as cartinhas no correio, e saímos entregando nas escolas. E independente de datas comemorativas, sempre fazemos algo para ajudar, pois como as andanças são tantas, vemos as dificuldades”, disse a enfermeira do Samu, Thays Daher.

Ela ressaltou ainda que a decisão para esse ano foi acordada em uma roda de conversa entre eles, profissionais. Rapidamente, já começaram a se organizar para partilhar a notícia, começar as arrecadações e fazer as entregas.

“A gente chega de surpresa (na casa das pessoas). Eles ficam muito felizes com a nossa receptividade e ao mesmo tempo não sabem a melhor forma de agradecer”, falou.

O objetivo da ação é proporcionar um Natal feliz, com solidariedade, alegria, prosperidade e esperança, eternizando momentos para essas famílias humildes no ato da entrega das cestas básicas.

As arrecadações iniciaram na última terça-feira (30) e permanecerá até o dia 23 de dezembro, para realizarem as entregas dia 24 de dezembro, véspera de Natal.

Os interessados em colaborar podem deixar as cestas básicas no posto de arrecadação na base do Samu, localizado na Rua José de Melo, 92, Centro. Para mais informações, basta entrar em contato nos telefones: (68) 99996-8040 ou (68) 99941-8080.