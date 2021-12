Sesacre diz que novas vacinas da Janssen chegam esta semana; entenda aplicação de 2ª dose

A secretária de Saúde do Acre, Paula Mariano, disse em entrevista ao ContilNet, nesta terça-feira (7), que o Governo Federal deve enviar novas vacinas da Janssen, nos próximos dias, para completar a imunização de quem tomou dose única no Estado – aproximadamente 12.529 pessoas.

A Sesacre já começou a aplicar dose de reforço nas pessoas sem comorbidades e a partir dos 18 anos que foram imunizadas contra a covid-19 com as demais vacinas, conforme determinação do Ministério da Saúde, mas ainda não contemplou o público que tomou a Janssen, por conta da falta de imunizantes.

Até semana passada, pessoas que tomaram a vacina da Johnson & Johnson deveriam permanecer com apenas uma dose, só que o avanço da pandemia e a ameaça de uma nova variante fizeram com que a fabricante autorizasse a aplicação da segunda dose (no intervalo de dois a seis meses) e uma terceira após 5 meses – baseando-se em estudos científicos que mostram aumento significativo na imunidade após a aplicação de mais uma dose da mesma vacina, principalmente com intervalo mais longo, de seis meses. O MS seguiu a orientação e lançou uma nota técnica no último dia 25 de novembro determinando que os Estados e municípios fizessem o desdobramento do processo.

Mariano não soube informar a quantidade exata de doses, mas afirma que uma nota do MS informando o envio delas já chegou à Sesacre. “A previsão é que as vacinas cheguem essa semana”, destacou.

O Acre não seguiu o exemplo de São Paulo que, por exemplo, decidiu aplicar a Pfizer como 2ª dose para quem tomou a Janssen, já que o Ministério da Saúde não disponibilizou doses adicionais do último imunizante.

Assim que os lotes desembarcarem, a Sesacre providenciará um cronograma com as informações sobre público-alvo prioritário, locais de vacinação, etc.