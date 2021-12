Tião Viana teria ajudado vice-governador Wherles Rocha a procurar vaga em hospital de SP, diz fonte

O vice-governador Wherles Rocha (PSL) já está em São Paulo para continuar seu tratamento de saúde no Hospital Oswaldo Cruz.

Amigos e familiares viveram momentos de aflição em Rio Branco na terça-feira (28) porque, mesmo com a liberação dos médicos do Hospital Santa Juliana para que o vice pudesse viajar, os hospitais de São Paulo, onde há tratamento especializado, alegavam não dispor de vagas. A vaga teria sido obtida a partir da intervenção do ex-governador Tião Viana, revelou uma fonte do ContilNet.

De férias com a família em Portugal, o medico petista foi alcançado pela família de Wherles Rocha, por telefone. A esposa do vice-governador, desesperada com a falta de vagas nos hospitais de São Paulo, ligou para a ex-primeira dama Marlúcia Cândida e esta acionou o marido. Consta que, a partir de telefonemas do continente europeu para amigos médicos em São Paulo, Tião Viana conseguiu a vaga.

O ex-governador fez residência médica no Hospital Emílio Ribas, na capital paulista, onde fez vários amigos ao longo do tempo, cujas boas relações na área de saúde em todo o país se intensificaram quando ele foi senador da República e depois como governador do Acre.

A ação do médico em favor de Rocha, seu adversário e inimigo fidagal, mostra que as inimizades políticas não podem superar a solidariedade. O estado de saúde do vice-governador continua preocupante.

