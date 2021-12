Vice-governador Rocha já está em UTI de hospital de São Paulo: ‘Passou bem durante toda viagem’

O vice-governador do Acre, Major Rocha (PSL-AC) chegou, na noite de terça-feira (28) em São Paulo, via transporte aéreo de pacientes, prefixo PT-KZR.

A informação foi repassada ao ContilNet pela irmã de Rocha, deputada federal Mara Rocha (PL-AC).

Rocha está em observação médica no Hospital Oswaldo Cruz depois de, na última semana, sentir dores abdominais após procedimento cirúrgico.

Rocha chegou por volta das 22hs, hora do Acre. “Graças a Deus, o Rocha passou bem durante toda a viagem”, comenta Mara, que tem dado suporte à imprensa com informações atualizadas à respeito do vice-governador.