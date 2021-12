O cabeleireiro e torcedor do Flamengo, Leleu, de Sena Madureira, registrou uma cena curiosa na manhã desta sexta-feira (3): um urubu com penas brancas.

Símbolo do time carioca, é comum ver a ave apenas com penas pretas. “Fiz a foto hoje às 6h30 da manhã aqui em Sena Madureira, no bairro Cidade Nova. As penas brancas são muito diferentes nessa ave, me chamou muita atenção”, disse Leleu.