Vencedoras do projeto Estudante Parlamentar são recebidas pelo deputado Jenilson Leite na Aleac

Camilly Gomes e Mirele Félix, alunas da Escola Governador Edmundo Pinto, localizada no bairro Corcovado, em Tarauacá, foram as finalistas do Projeto Estudante Parlamentar. Elas visitaram a Assembleia Legislativa do Acre nesta terça-feira (14), onde foram recebidas pelo autor do projeto, deputado Jenilson Leite (PSB).

A viagem à Rio Branco faz parte do prêmio recebido pelas duas que vieram acompanhadas de professoras. Elas conheceram as dependências da Casa do Povo, visitaram gabinetes, conversaram com outros deputados e viram de perto como funciona o parlamento.

Ao longo do projeto, os alunos do 8 e 9 ano participaram de palestras, sessão na Câmara de Vereadores do município para assistir a uma sessão e conhecer as funções do parlamento municipal, além de elaborarem propostas, lançar suas candidaturas, fazer suas próprias campanhas e passando por todo processo eleitoral, inclusive a votação, onde receberam votos dos colegas. Camilly Gomes e Mirele Félix foram as mais votadas.

“Passamos por todo um processo de ouvir a população, fizemos pesquisa, redações e lançamos candidatura e finalizamos aqui na Assembleia, vendo de perto como tudo acontece e funciona”, comemorou Camile, uma das finalistas.

O deputado Jenilson Leite justificou o projeto como uma ação de educação para democracia. “Uma demonstração do compromisso da gestão escolar em fazer transformações sociais. As alunas que participaram de palestras no período da competição, estão hoje vendo de perto como funciona a Assembleia Legislativa do Acre”, disse.