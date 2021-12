Verstappen recebe troféu de campeão da F1: “Alcancei objetivo da vida”

A dupla se revezou na liderança do campeonato ao longo do ano, mas o piloto da RBR não largou mais a vantagem que obteve com o pódio no GP da Turquia em outubro, quando retomou a posição privilegiada.

Mesmo com o rival faturando três triunfos consecutivos em uma recuperação impressionante que iniciou no Brasil, Verstappen garantiu o título ao vencer o GP de Abu Dhabi com uma ultrapassagem na última volta – os dois haviam chegado empatados no Mundial, com 369,5 pontos cada.

Não faltaram polêmicas ao longo da disputa pelo título na temporada; Hamilton e Verstappen tiveram colisões, manobras polêmicas e punições para os dois lados. E o cenário continuou tenso mesmo com o que pareceu o fim do campeonato.

Logo após o fim da prova em Abu Dhabi, a Mercedes protocolou dois protestos: um por supostas manobras do holandês que se configurariam como ultrapassagens sob bandeira amarela, e outro pela não-aplicação dos regulamentos para a saída do safety car acionado pela batida de Nicholas Latifi e que decidiu o destino da corrida e do campeonato. Os pedidos, porém, foram rejeitados pelos comissários; a Mercedes anunciou nesta quinta-feira que desistiu do apelo ao caso.