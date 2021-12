Zé Neto é diagnosticado com candidíase oral; entenda o que o fungo causa

O cantor Zé Neto, da dupla sertaneja com Cristiano, foi diagnosticado com monilíase oral, uma espécie de fungo, após usar corticoide para tratar problemas de pulmão causados pela covid-19 e pelo uso de vape, cigarro eletrônico. De acordo com o infectologista Alexandre Naime, do Hospital das Clínicas de Botucatu, o quadro atual do cantor é a candidíase oral, causado por um fungo chamado de Candida albicans, que é oportunista.

“Ele se aproveita de uma situação de queda de imunidade, para se instalar. Uma pessoa que está sem nenhum tipo de anomalia pode até ter a presença do fungo, mas ele não se manifesta. Já para quem tem problemas crônicos de imunidade, ou está fazendo tratamentos que afetam o sistema imune, como a quimioterapia, é mais comum aparecer”, explica.

Para combater a inflamação causada pelo vape, o cantor está usando medicamento corticoide, e, de acordo com o especialista, muito provavelmente em sua forma inalatória. “Isso faz com que a imunidade local, ou seja, da boca, seja prejudicada, e explica o surgimento dos sinais do fungo. Pacientes com asma brônquica e bronquite, por exemplo, que utilizam a mesma forma de remédio também costumam ter o problema.”

Sintomas

Placas brancas na boca, língua e céu da boca; Dor e incômodo no local; Dificuldade para mastigar e engolir.

Como é o tratamento?

Zé Neto cancelou shows devido à candidíase oral, provavelmente por sentir dor na boca (e cantar exige muitos músculos locais) e também pela aparência causada pelo quadro. O problema é tratado com bochechos com medicações antifúngicas ou ingerindo drogas antifúngicas orais, que devem ser prescritas por um médico.

“A doença não costuma ser grave, somente em casos extemos de supressão imune, como em pacientes com Aids. O fungo pode descer para o esôfago e causar complicações, mas são casos muito mais raros”, sinaliza Naime.

Por que o vape causa problemas?

De acordo com o médico, o vape, um tipo de cigarro eletrônico, possui uma grande mistura de substâncias, incluindo uma considerável quantidade de nicotina, responsável por aumentar batimentos cardíaco, o risco de vasoconstrição, e com isso, de derrame e impotência. No pulmão, gera inflamação aguda, induzindo a alteração conhecida por ‘vidro fosco’.