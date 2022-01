AC volta ao nível de estabilidade no índice de novas óbitos por covid após morte de homem de 42 anos

Depois de registrar um óbito por covid-19 na última terça-feira (4), o Acre voltou para o nível de estabilidade no índice de novas mortes pela doença realizado pelo consórcio nacional de veículos de imprensa.

Outras oito unidades estão na mesma situação, a saber: Amazonas, Pará, Rondônia, Goiás, Tocantins, São Paulo, Paraná e Santa Catarina.

Mato Grosso, Ceará, Rio de Janeiro, Pernambuco, Sergipe e Bahia estão em alta, com aumento de até 50%.

Além do Distrito Federal, 11 estados estão em queda, com diminuição de até 100%.

Os resultados são uma variação da média dos 7 últimos dias em relação à média de duas semanas atrás.

A vítima fatal registrada na terça-feira (4) é um morador de Porto Walter, de 42 anos, que deu entrada no dia 29 de dezembro de 2021 no Hospital Regional do Juruá.