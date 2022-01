Acidente entre carro e ônibus mata 5 adultos e uma criança em BR

Seis pessoas morreram em um grave acidente de trânsito na madrugada desta quarta-feira (12) na BR-020, na altura de Formosa (GO). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que cuida das rodovias, por volta das 00h, um carro de passeio e um ônibus bateram de frente.

Todos os cinco ocupantes do veículo foram vitimadas na colisão; um passageiro do coletivo morreu. O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás chegou a ser acionado para atuar no caso. Segundo a corporação, no automóvel estavam cinco pessoas da mesma família: os avós de 64 e 61 anos, a filha deles, de 37, e dois netos, um adolescente de 17 anos e uma criança de 4.

O incidente foi na km 37 da rodovia, uma região de zona rural no distrito de Bezerra. De acordo com a PRF, o ônibus era da empresa Transbrasil, e saiu de Brasília com destino à capital do Piauí, Teresina. Quando o acidente aconteceu, a pista estaria molhada.

Os bombeiros informaram que o veículo teria invadido a pista contrária, onde trafegava o ônibus, e atingiu o coletivo frontalmente e na lateral. O cobrador, de 23 anos, que estava de pé no momento da batida, foi arremessado do veículo.

O médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atestou os óbitos no local.

