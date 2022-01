Ana Beatriz Nogueira anuncia doença gravíssima, estado de saúde é revelado e preocupa: “Urgente”

A atriz da Globo, Ana Beatriz Nogueira, de 54 anos, fez uma revelação surpreendente. Em suma, a artista afirmou que está vivendo atualmente com a doença esclerose múltipla. Entretanto, a beldade descobriu isso há mais de uma década, e desde então convive com isso. Sendo assim, em uma entrevista ao ‘O Globo’, ela afirmou que foi um baque quando recebeu o diagnóstico.

“Aquele vinha sendo um dos anos mais felizes da minha vida, em todos os departamentos. E recebi o diagnóstico. Até entender que berimbau não é flauta, você sofre. Foi um sofrimento por falta de informação. As pessoas se assustam com o nome, mas esclerose quer dizer inflamação. É uma doença cognitiva, mas sou obediente no tratamento”, disse ela.

Desse modo, a atriz Ana Beatriz Nogueira, que atualmente está entregando tudo em atuação na novela Um Lugar ao Sol, disse que atualmente tudo está controlado. Sendo assim, a doença não lhe dá riscos de vida.

“Depois de surtos cognitivos iniciais, nesses 12 anos não tive nada. (…) Fiquei mais rápida. Me trouxe uma urgência de não perder tempo com bobagem”.

Ana Beatriz Nogueira mantém rotina especial pela doença

Entretanto, por conta de sua doença Ana Beatriz Nogueira teve um cuidado redobrado com a Covid-19. Aos 54 anos, a atriz prefere levar uma vida sem muita exposição, e o mais saudável possível. Com isso, ela obviamente se manteve resguardada a maior parte da quarentena.

“A minha doença é benigna. Perguntei ao médico se o perigo é maior. Ele disse que não, que a chance de contaminação é igual à de todas as pessoas. Mas que quem tem algo crônico, e isso inclui ainda os diabéticos, os portadores de HIV e outros, pode ter mais dificuldade de se recuperar da gripe. Então, vale ficar de olho nos perigos”, contou ela ao jornal O Globo deste domingo, 29.