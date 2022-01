Antonia Fontenelle, após morte de Batoré, esculhamba o humorista e debocha: “Quem perdoa é Deus”

Nesta segunda-feira, 10 de janeiro, o Brasil entrou em luto com a notícia da morte de Ivanildo Gomes Nogueira, mais conhecido como Batoré. Mas, parece que perda do humorista não mexeu com os sentimentos de Antonia Fontenelle. A apresentadora polemizou ao dizer em público tudo o que achava do famoso.

“Hoje morreu um cearense, que todos chamam de humorista, e que pra mim ele não passava de um cara covarde, machista e que me apontou, me julgou, foi cruel, foi covarde comigo, sem nunca ter me visto na vida, sem nunca eu ter feito nada com ele, o tal do Batoré”, disparou Antonia Fontenelle.

“Agora um monte de gente: coitadinho, Batoré morreu! Coitadinho o c*, não é porque ele morreu, que ele passou a ser santo e vai morar com Deus”, disse ela. Aliás, vale lembrar que Antonia Fontenelle e Batoré travam uma briga feia há alguns anos. Assim, ela chegou a processar o humorista por chamá-la de ‘rapariga’ em 2019.

Na época, Antonia pediu ao comediante R$ 110 mil de indenização por danos morais. A confusão teve início quando Batoré ficou ofendido quando a influenciadora criticou o estado do Alagoas depois de o ator Henri Castelli ser agredido em um bar. Após o ocorrido, os dois trocaram graves ofensas.

ENTENDA COMO TODA A CONFUSÃO ENTRE BATORÉ E ANTONIA FONTENELLE TEVE INÍCIO

“Turistas do Brasil, cuidado quando vocês forem para Alagoas, cuidado mulheres com seus maridos, porque eles podem apanhar covardemente, e cuidado homens com suas mulheres, porque elas também podem sofrer alguma violência”, disparou Antonia na ocasião. Assim, Batoré respondeu e gerou a briga feia.