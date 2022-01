Ao ContilNet, Alessandra afirma que afastamento dado pelo MPAC não a preocupa: “Estou passeando”

A promotora Alessandra Marques, afastada por 10 dias do cargo de titular da Promotoria Especializada em Defesa do Consumidor do Ministério Público do Acre (MPAC) em razão de uma postagem sua que defendia o uso da cloroquina como método de tratamento contra a covid-19, disse à reportagem do ContilNet que encara normalmente a decisão do órgão.

Sua suspensão foi assinada pela procuradora-geral adjunta para assuntos administrativos e institucionais do MPAC, Gilcely Evangelista de Araújo Souza, após decisão do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

Quando questionada sobre seu posicionamento a respeito do afastamento, respondeu: “Estou passeando e lidando normalmente com isso. Aproveitando meu descanso”.

Marques disse que não vai tomar nenhuma medida sobre a decisão.

“Não tenho disposição para certas coisas na vida”, finalizou.