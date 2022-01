Após decidir vender SBT, Silvio Santos recebe reclamação de apresentadores e muda canal de vez

Silvio Santos está tentando mudar a cara do SBT. Isso porque, após colocar a emissora a venda, o dono do baú autorizou que algumas mudanças fossem feitas no canal e reformas iniciaram.

Segundo o TV Pop, todos os estúdios do Centro de Televisão da Anhanguera vão ser reformados. Sendo assim, o SBT de Silvio Santos quer uma cara mais moderna e competitiva no mercado nacional. Além da parte visual, a parte tecnológica também enfrentará grandes mudanças.

Isso porque, com o aval de Silvio Santos, novos aparatos tecnológicos vão ser implementados no canal. Como se sabe, o audiovisual é algo que enche os olhos do público e a emissora que se destaca nisso é a TV Globo. Mas, o SBT abrirá os bolsos para tentar chegar mais forte em 2022.

Em 2021, o SBT enfrentou uma longa crise em sua programação, sendo que só os domingos estão se salvando. Aliás, só Celso Portiolli e Eliana estão se salvando, sendo assim, o restante é um enorme e preocupante fracasso. Mas, há anos a frente da TV, Silvio Santos procura não se abalar e sim inovar.

MODERNIZAÇÃO DO SBT SERÁ GERAL

Além disso, não é só a parte de entretenimento que sofrerá mudanças. Estúdios do jornalismo também vão mudar e dessa forma, ficarão mais modernos. A ideia é que as mudanças sejam concluídas até o fim do primeiro trimestre do ano.

O curioso é que até apresentadores renomados da casa estavam reclamando da precariedade dos camarins do canal. O problema era tanto, que a exigência estava sendo feita há tempo, mas nada do SBT tomar uma iniciativa. Agora, com dinheiro liberado por Silvio Santos, tudo irá mudar.