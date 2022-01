Após invadir Fundhacre e causar confusão, deputada Mara Rocha é recebida pela direção do Hospital

Entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Assim pode ser definida o que tinha tudo para ser uma briga política entre membros do Governo do Estado e a deputada federal Mara Rocha (PSDBAC) após uma visita de surpresa da parlamentar ao hospital da Fundação hospitalar do Acre (Fundhacre), na manhã desta quinta-feira (13). Após ser acusada e invasão pela direção do hospital, a parlamentar e o diretor João Paulo acabaram se encontrando e fumaram o cachimbo da paz.

O diretor João Paulo disse que, assim como faz em relação a todos os parlamentares que o procuram, após entrar em todas as dependências da unidade hospitalar, da cozinha aos leitos dos pacientes, ela resolveu ir à diretoria. “Eu a recebi e pontuei nossas necessidades de melhoria e ampliação do hospital, para atendermos uma demanda cada vez mais crescentes de pacientes”, disse João Paulo.

“Eu mostrei à deputada que nada temos a esconder e ficamos ate muito contentes quando um deputado ou uma deputada, senador ou senadora, resolve visitar nossas instalações. Assim eles ficam sabendo das nossas reais necessidades. Só que essas visitas não podem ser de forma atabalhoadas, de forma rasteira”, acrescentou.