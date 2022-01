Após um ano interrompida, procissão de São Sebastião em Xapuri deve ser realizada neste 20 de janeiro

A segunda maior festividade religiosa do Acre e uma das mais prestigiadas do Brasil, a procissão de São Sebastião, no município de Xapuri, deve ser realizada no próximo dia 20 de janeiro, após quase dois anos do início da pandemia do novo coronavírus.

Os fiéis celebram em 2021 os 120 anos da festa e 110 anos da paróquia que recebeu o nome do mártir católico que é também o padroeiro da cidade.

Tradicionalmente, a procissão recebe quase 20 mil pessoas todos os anos – o que não aconteceu em 2021, por conta da onda de casos da covid-19, internações e mortes causadas pela doença.

O professor Nader Sarkis, um dos organizadores do evento, disse à reportagem do ContilNet, nesta terça-feira (4), que a igreja se prepara para executar toda programação – com início previsto para o próximo dia 11 – de forma presencial, mas deve acompanhar as orientações do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 sobre a realização de eventos.

“Estamos nos preparando para realizar as novenas, missas, quermesses e a tradicional procissão com público físico, mas isso também depende da orientação dos órgãos fiscalizadores. A igreja segue o que dizem os especialistas e governantes no sentido de preservar o bem estar e a saúde da população”, explicou.

No ano passado, no dia 20 de janeiro, a igreja promoveu uma carreata com mais de 300 veículos, além de um bingo eletrônico, para não deixar a data passar em branco.

Programação

A partir do dia 11, a paróquia São Sebastião realizará missas diárias com padres convidados, a partir das 19h. A programação contará também com apresentações artísticas e quermesses ao final de cada celebração.