Apresentador do Bom Dia Rio Branco é demitido no dia do próprio aniversário: “Achei que seria uma surpresa da equipe”

No dia em que completaria mais um ano de vida, mais precisamente no dia 15 de janeiro, o apresentador do programa Bom Dia Rio Branco Efraim Macambira Melo recebeu um “presente de grego” ao chegar na empresa: a demissão.

Nas redes sociais, Efraim comentou que ao ser chamado para uma reunião na sede da TV Rio Branco, imaginava que a equipe estaria preparando uma festa surpresa para comemorar o aniversário, mas na verdade, o motivo era outro.

“Achei até que seria uma surpresa da equipe para comemorar meu aniversário, mas o presente foi minha demissão (risos), apesar da notícia, me alegrei em Deus pois creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agradeço a todos da TV Rio Branco por estes 11 meses de muito trabalho, quem sabe em um futuro próximo trabalharemos juntos novamente”, publicou.

Nos comentários da postagem, feita na última segunda-feira (17), internautas lamentaram a demissão e desejaram sorte nos próximos trabalhos do apresentador.

“Que as portas estejam sempre abertas a sua frente, meu amigo, tenho certeza que nosso pai não nos desampara. Tenho certeza que já o verei em uma nova jornada”, comentou um internauta.