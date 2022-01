Apresentador do SBT que infartou ao vivo, tem estado de saúde atualizado

Nesta terça-feira (11), o jornalista do SBT, Rafael Silva aproveitou para tranquilizar os fãs e telespectadores, ao atualizar seu quadro de saúde. Em suma, o apresentador sofreu um infarto ao vivo no início do ano e desmaiou durante a apresentação do Alterosa Alerta, da TV Alterosa – afiliada do SBT em Minas Gerais.

Desse modo, o jornalista acabou indo parar na UTI e até mesmo ficou intubado nos últimos dias. No entanto, agora Rafael Silva ressaltou a evolução do seu caso, mas segue internado e sob cuidados no Hospital Humanitas, em Varginha, Minas Gerais.

“Amigos, estou bem. Sigo no hospital, em Belo Horizonte, me recuperando. Gratidão a todos“, escreveu nas redes sociais.

Portanto Kadu Lopes é quem está substituindo o profissional na liderança do telejornal.