Artista do AC relata dificuldades e conquistas pessoais em “Evolução”, seu mais novo lançamento musical

Evolução. Este é nome do mais novo lançamento do cantor, compositor e produtor acreano Filipe Cavalcante nas plataformas de streaming. A música, que fala sobre opressão e conquistas, também ganha videoclipe que já tem data marcada para lançamento no YouTube: 13 de janeiro.

O artista, que se inspira em Jorge Vercilo, Djavan e John Coltrane, produz, compõe e dirige os próprios trabalhos. Multi-instrumentista, Filipe contou ao ContilNet que a influência para persistir no ramo da música veio desde cedo, dentro da própria família.

Somente no Spotify, o cruzeirense já acumula quase 20 mil streams, advindos de mais de 15 mil ouvintes que obtivera em 2021. O single “Ela”, por exemplo, possui mais de 10 mil reproduções, um número consideravelmente alto para um músico independente.

No YouTube, os números também impressionam, tendo em vista que o vídeo mais antigo foi lançado em 2020. Na plataforma, a obra mais acessada é “Na Humilde”, em parceria com Kaemizê, que acumula quase 10 mil visualizações.

“Eu sou músico desde moleque. Venho de família de músicos, minha mãe que fomentou essa questão da arte em si. Hoje sou artista independente, tenho meu próprio material, estúdio em casa, meus equipamentos para fazer filmagem, eu mesmo produzo, dirijo os videoclipes, eu mesmo que faço minhas músicas, instrumento por instrumento”, relatou, destacando que também trabalha com serviços de filmagem e drone.

No caso específico desta canção, lançada no dia 06 de janeiro, a música foi escrita por ele e por Wallace Silva Pereira. A letra, embalada e influenciada pelos ritmos de música trap, traz consigo uma reflexão sobre as dificuldades que já enfrentou – e enfrenta – na vida, e que mesmo diante de tantas obscuridades e empecilhos, a esperança em alcançar seus objetivos permanecem firmes. “Evolução é um misto de sentimento. É uma crítica com um pouco de relatos de conquista pessoal”.

“Minha mãe não me criou pra desistir, eles fazem tudo pra’ me oprimir: ‘Não, não vou ter sucesso’, eu ‘tô imune contra esse veneno. Evolução tá’ em processo, peço a bênção em cada verso”, diz o refrão.

O clipe, por sua vez, já está em processo final de edição, apenas esperando o momento certo para ser postado no canal do artista. O material, dirigido por ele mesmo, foi gravado nas ruas de Goiânia.

No entanto, o cruzeirense já revelou que as novidades não param por aí. Apesar de “Evolução” ser o primeiro lançamento de 2022, ele já tem outras gravadas, só esperando o momento certo para serem lançadas.

Confira, com exclusividade, um trecho do material que será lançado na semana que vem: