Avião com cantora Maiara faz pouso de emergência em Florianópolis

Os passageiros do voo LA3275, de Navegantes a Congonhas, da empresa Latam, passaram por um susto na noite dessa terça-feira (4/1). Uma ave se chocou com a turbina da aeronave, que precisou alterar a rota e pousar no Aeroporto Internacional Hercílio Luz, em Florianópolis (SC). Entre os passageiros, estava a cantora Maiara, dupla de Maraisa.

De acordo com a Infraero, o motor da aeronave apresentou uma falha após o choque com o pássaro. A informação foi confirmada ao site Tudo Sobre Floripa pelo delegado Renan Sdcandolara, da Delegacia de Apoio ao Turista, que funciona no Floripa Airport.

Não houve feridos no incidente e os passageiros foram realocados em outro voo da companhia aérea.

Maiara estava em Governador Celso Ramos, após ter se apresentado com a irmã no município de Itajaí. A cantora participou de um almoço promovido por amigos, que também contou com a presença de Fernando Zor.

A coluna LeoDias entrou em contato com a LATAM, que também confirmou a ocorrência. A empresa diverge do uso do termo “pouso de emergência”. Segundo a assessoria de comunicação da companhia aérea, o trâmite adotado em situações desse tipo é extremamente tranquilo.