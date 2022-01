BBB22: Tiago Abravanel se queixa de sintomas e doença é anunciada: “Nunca fiquei assim”

Nesta segunda-feira (24), Tiago Abravanel que está no BBB22 reclamou de dores na garganta. Isso aconteceu durante uma conversa com Pedro Scooby e Arthur Aguiar, no jardim da casa mais vigiado do Brasil.

Dessa forma, disse o cantor: “Eu nunca fiquei assim”. E logo o ex de Luana Piovani o questionou: “Não melhorou nada?”. “Não sei se nada, mas ó [mostrando a voz rouca”, seguiu o neto de Silvio Santos.

Na sequência Pedro Scooby disse que podia fazer um chá de gengibre, alho e limão para o colega de confinamento. Jade Picon foi para perto dos participantes no jardim e perguntou para Abravanel se ele já havia se medicado.

Tiago Abravanel disse que tomou remédio ontem e hoje, além de falar que “nunca fiquei assim”.

Continuou ela falando que nunca, sentiu algo parecido: “Eu nunca fiquei assim”. Arthur Aguiar, logo tentou acalmar o ator, falando que o motivo deve ser devido à mudança do clima.

TIAGO ABRAVANEL DISCUTE COM NAIARA AZEVEDO NO BBB22

Tudo iniciou após Naiara garantir que não tem bafo quando acorda. Contudo, o Tiago, sem papas na língua, foi muito sincero ao jogar um balde de água fria nela. “Eu não tenho, nunca acordo com bafo“, disse ela.

No entanto, Tiago Abravanel disparou. “Tem, sim”. Entretanto, a cantora, ficou sem graça no momento da fala do brother, e rebateu. “Mas meu ex-marido nunca reclamou… Acho que quem ama, não sente, né?“.

E por fim, o herdeiro de Silvio Santos aproveitou para destacar sua fala. “Eu te amo e sinto. Te amo, mas não vou mentir“, acrescentou. Inclusive, Tiago vem dando um banho de sensatez.