Câncer de pele: jovem morre após tatuador apontar verruga suspeita

O jovem Tom Linton estava sonhando em fazer a primeira tatuagem para comemorar seu aniversário de 18 anos. Contudo, ele não esperava que seu tatuador identificaria a doença que tirou a sua vida. O artista teria avisado ao garoto sobre uma verruga com características suspeitas em seu braço, mas além de não ter se importado ele não avisou aos familiares sobre o alerta. Linton faleceu meses depois, diagnosticado com câncer de pele avançado do tipo melanoma, aos 19 anos.

A mãe do rapaz, identificada apenas como Amanda, conta que a verruga foi vista na parte interna do braço do filho pelo tatuador, que o aconselhou a procurar um médico. No final de 2019, o garoto começou a se sentir mal, perder muito peso – um sinal importante de câncer – e também desenvolveu manchas azuis no peito. Os médicos do primeiro atendimento disseram que nunca tinham visto esse tipo de sintoma em outros pacientes, e o jovem foi encaminhado para exames antes de receber alta e retornar para casa.