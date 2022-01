Cantor João Gomes tem show suspenso no AC diante do aumento de casos de Covid-19; veja tudo!

Na nota, os organizadores, destacaram em ‘grifado vermelho’ que o pedido de adiamento veio do Comitê Estadual de Combate ao COVID, PROCON, Ministério Público do Acre, Vigilâncias Epidemiológicas Municipal e Estadual .

O show do cantor João Gomes, que aconteceria em Rio Branco – AC no dia 17 de fevereiro, foi suspenso devido ao aumento dos casos de Covid-19 e influenza. A informação foi confirmada em nota pela organização Inove Eventos e André Borges Produçõe s nesta sexta-feira (28). Uma nova data deve ser divulgada mediante o cenário epidemiológico.

