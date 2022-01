Cão fica de vigia em cima de carro furtado até dono de veículo aparecer: ‘ganhei um companheiro’

Tudo começou quando Vitor foi a uma festa, no último sábado (15), e estacionou o veículo em uma rua paralela ao local do evento por volta das 23h e às 3h da manhã, foi procurar seu carro para ir embora e notou que o veículo não estava mais ali.

Vitor, que tinha comprado o carro há 8 meses e ainda tem muitas prestações pela frente, se tocou que havia sido roubado. “Dei-me conta que tinha sido furtado, me desesperei, liguei para os meus pais e fomos até à delegacia registrar boletim de ocorrência”.

Após realizar a ocorrência, Lucas descobriu que outros três veículos tinham sido roubados e queimados em Campo Grande na noite de sábado. “Fui até a delegacia e descobri que vários carros foram furtado e queimados. No domingo rodamos a cidade inteira e nem sinal do carro, na segunda-feira também não. Já tinha perdido as esperanças, achei que nunca mais ia encontrá-lo”, disse.