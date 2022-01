Carro modelo Gol é o automóvel mais vendido no Acre em 2021, aponta pesquisa

A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), que é a entidade representativa do setor de Distribuição de Veículos no Brasil, divulgou nesta terça-feira (11) uma lista que revela os carros mais preferidos dos brasileiros em cada estado.

No levantamento, a federação constatou que o primeiro lugar no estado foi ocupado pelo Volkswagen Gol, com 331 unidades vendidas, perfazendo o total de 0,50% das vendas em 2021 em todo o país.

A pesquisa também mostra que o Toyota Hilux, com 308 carros comercializados, e o Fiat Strada, com 299, completam o top 3 no Acre.

No entanto, o carro que mais registrou alto percentual de vendas no Acre com relação ao cenário nacional foi o modelo Mitsubishi L200. Apesar de estar no quarto lugar na preferência dos acreanos em 2021, com 295 carros vendidos, o percentual total em 2021 foi de 2,24% de 13.157 unidades deste modelo comercializadas em todo o Brasil no ano em questão.

Em termos gerais, o Fiat Strada foi o modelo mais preferido pelos brasileiros, assumindo a primeira colocação em 12 estados, e entrando no top 3 do Acre. Somente em 2021, 109.107 carros deste modelo foram comercializados.

Confira o top 10 de automóveis mais procurados no estado em 2021: