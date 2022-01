Com destino a Portugal, passageira argentina é presa com cocaína escondida no puxador da mala no aeroporto do Rio

Uma argentina de 37 anos foi presa em flagrante na noite deste domingo, dia 9, com cocaína escondida na estrutura metálica do puxador de mala no aeroporto internacional do Rio.

Segundo a Polícia Federal, a passageira tentava embarcar com destino à cidade do Porto, em Portugal, em voo com conexão em Lisboa, quando foi surpreendida pelos agentes. As drogas que ela levava foram apreendidas.

A presa foi primeiro encaminhada à Superintendência da PF no Rio para depois ser conduzida ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça Federal e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão.