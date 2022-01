Com mais de 700 vagas para o Acre, IBGE prorroga inscrições de processo seletivo; confira

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prorrogou nesta semana as inscrições para o processo seletivo com mais de 700 vagas para o Acre até o dia 21 de janeiro.

Ao todo, são 680 oportunidades para recenseador e 106 para agente censitário supervisor (ACS) e agente censitário municipal (ACM), com remuneração de até R$ 3.677,27.

As oportunidades de agentes censitários exigem nível médio, e possuem salários de R$ 2.100 para ACM e de R$ 1.700 para ACS. A taxa de inscrição é de R$ 60,50 e pode ser paga até 16 de fevereiro.

Pessoas inscritas no CadÚnico podem solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição. Para recenseador, é preciso ter nível fundamental completo. A taxa de inscrição é de R$ 57,50 e pode ser paga até 16 de fevereiro.

Um simulador está disponível para calcular a remuneração do recenseador, de acordo com a localidade e as horas trabalhadas (censo2022.ibge.gov.br).

O ACM gerencia o trabalho do posto de coleta, enquanto o ACS, subordinado ao ACM, tem como principal função orientar os recenseadores durante a execução dos trabalhos de campo.

Os recenseadores do IBGE atuarão diretamente na coleta das informações nos domicílios. Como o salário do recenseador é por produção, é possível simular a remuneração no site censo2022.ibge.gov.br. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) é a organizadora da seleção e o endereço para inscrição é conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21.

As provas serão realizadas em todos os municípios do Acre. O candidato poderá fazer a prova em local diferente do que ele selecionar para trabalhar no ato da inscrição. O IBGE reforça que as inscrições para os processos seletivos de 2020 e 2021 não serão válidas para o Censo 2022. O pedido de reembolso dos processos cancelados pode ser feito em https://www.ibge.gov.br/devolucao-de-taxa.html.