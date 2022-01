Com resultados represados, Acre registra quase 500 casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Mesmo sem registrar óbitos nesta quinta-feira (13), o boletim epidemiológico diário da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) surpreendeu os acreanos com quase 500 casos de covid-19 notificados nas últimas 24 horas.

Ao todo, 431 novas infecções foram contabilizadas. O número de casos subiu para 89.244 em todo o Estado.

De acordo com a Sesacre, 88 exames de RT-PCR seguem aguardando análise no Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen). 11 pessoas estão internadas nas unidades de referência do Estado.

O número de vítimas fatais permanece em 1.854.

O alto número de casos também tem a ver com o acesso do órgão a base completa de dados do E-SUS VE – que estava enfrentando problemas técnicos nos últimos dias.

“Existiam dados represados dos dias 11 e 12 de janeiro. Os dados foram atualizados até as 9h da manhã desta quinta, 13”, diz um trecho do boletim.