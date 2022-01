Com verba bilionária e expert em montagem de chapas, União Brasil vem como trator silencioso e tem tudo para ser a legenda mais disputada no AC

O colunista Lauro Jardim, do O Globo, revelou um audacioso plano do União Brasil em eleger 76 deputados federais. Confesso que estranhei quando vi que, no Acre – de acordo com o colunista – o plano é eleger um deputado. Tratei de ligar, de imediato, para o senador Marcio Bittar (PSL-AC), um dos maiores craques em montagem de chapas que conheço. “O partido fará 2 federais no Acre”.

Com quase R$ 1 bilhão garantidos via fundo partidário – se somados R$ 604 milhões do PSL e R$ 341,7 milhões do DEM, as duas legendas que se fundem para dar origem ao superpartido – o Acre, sob articulação do senador Bittar, deve garantir boa fatia e tratará com carinho a chapa que chancela nomes à Câmara Federal, uma das mais importantes por qualificar a legenda ao acesso a fundo partidário e tempo de TV.

“Cada federal da nossa legenda terá acesso a apoio que não teria em nenhum outro partido”, me conta Bittar. O senador não está falando de políticos que tem mandato, que já possuem a uma bagatela para tocar suas campanhas de reeleição: ele se refere a todos da chapa. E disse mais: até deputados estaduais terão investimentos dentro da legenda. “Além de prestigiar nossos federais – e cada federal poderá prestigiar seu estadual – o partido também dará aporte [aos estaduais]. Todos terão apoio do partido”.

Com estrutura de dar inveja e acompanhamento de perto do senador Marcio Bittar, que tem portas abertas do Palácio Rio Branco à Brasília, o União Brasil pode vir como um trator silencioso no Acre – e ser uma das legendas de destaque nas Eleições 2022.

Elenco

Marcio ainda evita falar de nomes. Está mais do que correto. A hora é de recuada estratégica. “Já temos, hoje, chapa que faz um federal. Até as eleições, teremos chapa para dois deputados, pode ter certeza”. Com uma estrutura dessas e a curadoria de Bittar, não duvido.

Especulações

Eduardo Velloso, suplente de Bittar e médico renomado; Pedro Valério, vice-presidente do PSL-AC e Coronel Ulysses Araújo, candidato ao Governo do Acre nas Eleições 2018, são alguns dos nomes que podem compor a chapa.

Especulações²

Com vários nomes desejando a Câmara Federal, não duvido nada que faça fila no gabinete do senador Marcio por uma vaga na chapa. Mais de 80% dos partidos no Acre não possuem condições de montar chapa competitiva. Alguns nanicos só existem para dar dor de cabeça aos presidentes. Prestação de conta é sempre uma chateação.

Cinco curiosidades

Estou adorando as cinco curiosidades dos parlamentares, aquela trend compartilhada no Instagram. Acho que vou revelar várias curiosidades de políticos aqui e vocês tentam adivinhar de quem estou falando.

Cinco curiosidades²

Uma pessoa que bate ponto em Brasília está cheia de graça para um político local. Esse político, ao que parece, está se fazendo de difícil, pois está analisando as pretendentes. Alguém sabe de quem eu estou falando?

Corrida presidencial

Pesquisa Modalmais/Futura Inteligência: na principal projeção de 1º turno, Sergio Moro marca 8,5% e Ciro Gomes, 5,6%. Acho que entrou água no barco da terceira via. Lula aparece com 36,9%, seguido por Jair Bolsonaro, com 31,4%.

Os demais

Atrás de Ciro, temos: João Doria, com 2,4%; e André Janones, com 1,8%. Os demais candidatos considerados não chegam a 1%. Por enquanto, a disputa segue entre Lula e Bolsonaro. Nos cenários para segundo turno, Lula aparece como favorito em todos.

Covid-19

A Covid-19 pegou mais um profissional da linha de frente: o vereador e enfermeiro Adailton Cruz. Ele recebeu o diagnóstico durante um plantão na segunda-feira (24) – e teve de ir para casa imediatamente. “Somente dia 01/02 que poderei retomar as atividades”, enviou a amigos e parceiros.

Ômicron

“Ômicron tem mais afinidade com crianças”. Comentário do médico Guilherme Pullici. Reitera falando que os benefícios superam os riscos. Não deixe de vacinar seu filho ou filha. Vacinas salvam vidas.

Briga de gente grande

Falei com um insider que atua nos bastidores da política e ele me afirmou ser 100% possível a especulação de que um postulante a uma importante vaga nessas eleições deve mudar de partido para abocanhar a candidatura de um coleguinha. O bicho vai pegar.