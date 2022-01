Conheça Camila Morrone, a namorada de Leonardo DiCaprio

Aproveitando as férias na ilha caribenha de St. Barths, na companhia de Camila Morrone, sua namorada, Leonardo DiCaprio foi flagrado em puro momento de curtição. Na última semana, os pombinhos já haviam sido clicados, aos beijos, enquanto se banhavam no mar.

Quem é fã do ator de “Não Olhe Para Cima”, da Netflix, sabe que, apesar de estarem juntos há cinco anos, raramente fazem aparições em público. Mas ao que tudo indica, a reção vai muito bem, obrigada. O dia ainda foi marcado por alguns atividades aquáticas como scooters e jet ski.

Mas afinal, quem é Camila Morrone?

A jovem de 24 anos nasceu na Califórnia e é filha de pais argentinos, segundo TrendsBR, Por coincidência, Morrone veio ao mundo justamente quando o blockbuster Titanic foi lançado. De acordo com o site Parade, o pai de Camila, Maximo, é um ex-modelo, e sua mãe, Lucia Solá, é atriz.

“Eu os vi lutar a vida inteira para serem atores financeiramente independentes. Ao vê-los passar por isso, fiquei meio que desligada desse ambiente. Havia tanta angústia em torno da atuação. Nunca sabia de onde o próximo salário viria. Eu pensei: ‘vou fazer faculdade’. Vou ter um trabalho normal, das 9h às 17h. E, claro, acabei exatamente como eles”, disse em uma entrevista citada pelo veículo.

Sua estreia nas passarelas foi desfilando pela grife italiana Moschino. Além disso, trabalhou com as renomadas Coach e Victoria’s Secret. Já nas telinhas, seu papel mais notável foi interpretar uma estudante que cuidava de seu pai no filme “Mickey and The Bear”, de 2019. Na época, ela ganhou o prêmio Estrela em Ascensão, no Festival Internacional de Cinema de San Diego, nos Estados Unidos.

Hoje, ela possui mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e está gravando a minissérie “Daisy Jones & The Six”, adaptação produzida por Reese Witherspoon, da Prime Video.