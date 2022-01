Conselho Regional de Medicina do Acre abre Concurso Público para Contador

No estado o Acre, o Conselho Regional de Medicin (CRM), por meio do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – Ibade, anuncia a realização de um novo Concurso Público, que tem por objetivo a contratação e a formação de cadastro reserva destinado ao cargo de Contador (1).

Ao ser contratado, o profissional deverá exercer funções em jornadas de 40 horas semanais, referente a remuneração mensal no valor de R$ 4.380,43, além de benefícios.

Dentro do total de vagas ofertadas, há chances para pessoas que se enquadram nos critérios específicos do edital.

Dentre as funções a serem desempenhadas pelo profissional contratado, são responsabilidade do contador assegurar o cumprimento eficiente e eficaz das normas e procedimentos regidos pela legislação contábil em geral, acerca dos registros, controles e demonstrativos contábeis do CRM-AC.

Para concorrer a oportunidade ofertada, é necessário que o candidato possua certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, curso de graduação de nível superior, bacharelado, em Contabilidade, reconhecido pelo Ministério da Educação. Registro no Conselho Regional de Contabilidade, além de ter idade mínima de 18 anos, dentre outros requisitos que constam no edital.

Os interessados em participar podem se inscrever de forma eletrônica no site do Ibade, no período de 27 de dezembro de 2021 a 20 de janeiro de 2022. O valor da taxa de inscrição é de R$ 75,00 com possibilidade de isenção.

Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados mediante aplicação de prova objetiva, na data prevista de 13 de fevereiro de 2022. O gabarito será divulgado no dia seguinte.

O prazo de validade do presente Concurso Público é de dois anos, a contar da data da publicação da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período.

Informações complementares podem ser obtidas por meio do edital completo que consta em nosso site.

Links